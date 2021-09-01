С самого утра образовываются очереди в офисе Smart Qala - организации, отвечающей за обслуживание транспортных карт в Атырау, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Толпами идут оформлять проездные карты для школьников в Атырау. Жители Атырау в последний момент спохватились приобретением транспортной карты.
- Ещё весной дочка потеряла карту. Но тогда учились дистанционно. Теперь вот нужно оформить новую - школа наша в трёх остановках и без автобуса мы не сможем успевать, - делится горожанка Дана.
Только до обеда первого сентября карты оформили уже несколько десятков атырауских школьников.

Лина ОЙЛОВА