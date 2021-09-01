Студентка из Уральска рассказала об изнасиловании, совершённом таксистом и его приятелем
Страшное преступление, в котором подозреваются двое мужчин из Уральска, прогремело на весь город, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Молодая девушка заявила в полицию, что над ней по очереди надругались таксист и его приятель. Сейчас потерпевшая просит, чтобы преступники понесли заслуженное наказание.
26-летняя женщина до сих пор находится в подавленном состоянии. Она не любит вспоминать события той страшной ночи. Говорит, что решилась на рассказ о преступлении, подумав, что подобное может повториться с другими женщинами.
- Я сидела в гостях у подруги. Мы немного выпили. Я решила уехать домой. Вызвала такси через приложение inDriver. На вызов приехали водитель, а рядом с ним сидел пассажир. Я села в машину, не подумав ничего плохого. Сначала парни веля себя прилично. Но затем я заметила в руках пассажира бутылку с алкоголем, - рассказывает студентка.
Вместо дома мужчины завезли женщину в безлюдную местность. Здесь пассажир изнасиловал студентку.
- Водитель в этот момент вышел из машины. Но на этом всё не закончилось. Меня привезли в дом, где мужчины заставляли меня пить спиртное. Затем пассажир ещё раз надругался надо мной. Я плакала и уговаривала отвезти меня домой. Но они не слушали. После этого меня изнасиловал водитель. Он душил и угрожал. Утром меня отвезли к дому, - вспоминает женщина.
В полиции отметили, что после заявления потерпевшей были проведены необходимые экспертизы. Их результаты позволили задержать подозреваемых.
- Сейчас мужчины 26 и 28 лет арестованы по решению суда. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 120 УК РК "Изнасилование", - отметили в департаменте полиции ЗКО.
Сейчас женщина предпочитает не выходить из дома. Она удалила из мобильного телефона приложение, при помощи которого вызывала такси.
Напомним, 8 августа в департамент полиции ЗКО обратилась 26-летняя женщина, которая написала заявление об изнасиловании.
Руслан АЛИМОВ
