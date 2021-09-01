Вчера, 31 августа, в нескольких школах города прошли встречи возмущённых офлайн-обучением мам и пап с директорами. Некоторые пошли прямо в городской отдел образования. Требование одно: дать школьникам право учиться дома. Родителей возмутило то, что в Атырау находится в "красной" зоне, при этом все школы будут работать офлайн. Представители отдела образования Атырау объяснили, что учить детей в штатном режиме - решение профильного министерства. Глава отдела Фаруза Шангереева напомнила, что в случае выявления заражённого коронавирусом школьника, все его одноклассники перейдут на две недели на дистанционное обучение. В целом, все учебные заведения готовы к принятию детей в плане санитарной безопасности, персонал школ вакцинирован. Однако родителей ответ отдела образования не удовлетворил. Почти в каждой школе создается чат "Против вакцинации", название которого уже говорит само за себя, хотя в чатах пока обсуждают пути выхода на дистанционку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.