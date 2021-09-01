Их можно будет использовать для покупки жилья, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В ходе выступления с посланием народу Казахстана, президент отметил положительный эффект инициативы по досрочному использованию пенсионных накоплений - она подтолкнула население требовать у работодателей официальной оплаты.

- Для поддержания данной тенденции считаю необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счёт в «Отбасы банк» для последующей покупки жилья. Это также позволит стимулировать привычку накапливать средства и грамотно ими распоряжаться, - считает глава государства.

Президент отметил, что жилищный вопрос всегда являлся главным для казахстанцев. И несмотря на имеющиеся жилищные программы («Баспана хит» и «7-20-25»), ставки рыночных ипотек все ещё остаются высокими и доступны не всем гражданам. Поэтому в стране подготовят ещё одну программу.

- «Отбасы банк», которому предстоит стать национальным институтом развития, будет назначен её администратором. Перед банком стоит задача вести расчёты по принципу «одного окна» и выделению гражданам жилья, - сказал Токаев.

