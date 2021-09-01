- Рыба изъята. Автомашина водворена на специальную стоянку. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - отметили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что стражи порядка задержали 29-летнего жителя Акжайыкского района, у которого при обыске Volkswagen Sharan в салоне находились 500 килограмм рыбы частиковых пород.Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений".