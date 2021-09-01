Временное регистрационное удостоверение выдано сроком на восемь месяцев - до апреля 2022 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty (Комирнати).

Согласно прилагаемой инструкции, препарат показан взрослым и подросткам от 12 лет. Беременным и кормящим грудью рекомендуется перед получением вакцины проконсультироваться с лечащим врачом. Противопоказанием является лишь аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата.

Вакцинация проходит также двумя дозами с интервалом три недели. Один флакон содержит шесть доз по 0,3 мл после разведения.

Возможные нежелательные реакции:

Очень часто (могут возникать у более чем одного человека из 10): боль, припухлость в месте инъекции, утомляемость, головная боль, мышечная боль, боль в суставах, озноб, диарея, лихорадка.

Некоторые из вышеперечисленных нежелателных реакций у подростков в возрасте от 12 до 15 лет встречались несколько чаще, чем у взрослых.

Часто (не более чем у одного человека из 10): покраснение в месте инъекции, тошнота рвота.

Нечасто (могут возникать не более чем у одного человека из 100): увеличенные лимфоузлы, недомогание, боль в руке, бессонница, зуд в месте инъекции, аллергические реакции, такие как сыпь или зуд.

Редко (могут возникать не более чем у одного человека из 1000): временный односторонний паралич лицевого нерва, аллергические реакции, такие как крапивница или отёк лица.

Pfizer-BioNTech Comirnaty.