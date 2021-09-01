Образование в Казахстане должно быть доступным и инклюзивным. Об этом сказал президент в ходе послания народу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране возникла проблема, когда дети бросают учёбу.

- Дети бросают учёбу, потому что не видят в ней необходимости. Правительству поручаю самым серьёзным образом заняться решением этого вопроса. В частности, повышением качества информсистем для удалённых форматов обучения. Наше образование должно быть доступным и инклюзивным, - сказал глава государство.

Но есть и позитивные новости, отметил президент. В этом году сразу несколько казахстанских школьников стали победителями и призёрами международных турнирных олимпиад.

- Таких талантливых детей нужно серьёзно поддерживать. Мы будем предоставлять им гранты для поступления в вузы на внеконкурсной основе, выплачивать единовременные денежные премии. Педагогов, воспитавших ребят, также следует поощрять морально и материально, - сказал он.

