Мужчина придумал историю о вооружённом разбое, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

40-летний житель Жаркента обратился в отделение полиции в ночь на 30 августа и заявил, что стал жертвой разбойников. По его словам, у подъезда мужчину встретили два человека в масках, и угрожая пистолетом, зашли к нему в квартиру. Там потерпевшего якобы связали и похитили два миллиона и пять тысяч тенге, находящихся у него на хранении. Деньги являлись резервными средствами предприятия, в котором он работает администратором.

- Анализируя полученную информацию, следователи обнаружили ряд несостыковок и противоречий в показаниях допрошенного. В течение нескольких часов полицейские изобличили его в заведомо ложном доносе и, прекратив дело о разбойном нападении, возбудили дело по статье за заведомо ложный донос. Подозреваемый, давший признательные показания, пояснил, что истратил полтора миллиона находящихся у него на хранении денежных средств на развлечения и праздный образ жизни. Желая скрыть этот факт, он инсценировал разбой, - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

Теперь ему грозит от трёх до восьми лет лишения свободы. Мужчина водворён в изолятор временного содержания.

