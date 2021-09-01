Пока установили только четыре макета, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Атырау у  пешеходных переходов  установили макеты школьников По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, макеты подготовили при спонсорской поддержке местных компаний.
- Цель-привлечь внимание приближающихся к пешеходным переходам машин и способствовать снижению скорости. Сейчас четыре ученических макета размещены по обочинам и установлены возле пешеходных переходов, прилегающих к организациям образования, - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.
Фото предоставлено ДП Атырауской области