МЗП будет увеличена с первого января 2022 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В ходе выступления с посланием народу Казахстана президент сообщил, что назрела необходимость пересмотра уровня минимальной заработной платы.

- Это, с одной стороны, важнейший макроиндикатор. С другой стороны, показатель, понятный каждому. Размер минимальной заработной платы не повышался с 2018 года. Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения. Кроме того, по уровню минимальной заработной платы Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому, принимаю решение с 1 января 2022года увеличить МЗП с текущих 42 500 тенге до 60 000 тенге, - сказал Касым-Жомарт Токаева.

По слова главы государства, данная мера напрямую коснётся более одного миллиона человек, а косвенно - всех трудящихся. Она уменьшит теневой зарплатный фонд, размер которого сегодня достигает 30%, а может и 40% от декларируемого. Также, по словам президента, повышение МЗП окажет положительный экономический эффект в виде роста потребления, что, по оценкам экспертов, приведёт к увеличению валового внутреннего продукта на 1,5%.

- Одновременно следует отойти от неуместного использования МЗП в качестве расчётного показателя в налоговых, социальных и других сферах. Прошу правительство и парламент обеспечить внесение необходимых изменений в законодательство до конца текущего года, - поручил Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о качестве образования в Казахстане. В частности, глава государства выразил обеспокоенность снижением качества школьного образования и поручил его повысить.