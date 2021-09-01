– Сейчас проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимных сообщений. По данному факту начато досудебное расследование по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Актобе.

В шести школах в разных районах Актобе первого сентября пришлось отменить линейки для первоклассников, эвакуировать людей, вызывать полицейских и сотрудников ДЧС. Неизвестный сообщил, что в школах № 1, 2, 22, 21, 51, 56 заложена бомба. Письмо об этом поступило на электронный адрес школы №2 в 8:30 первого сентября. Как сообщил руководитель управления образования Актюбинской области Жолдас Батырхан, в регионе 418 школ. В шести из них торжественную линейку пришлось отменить. Преподавателей и детей срочно эвакуировали, в школах работают саперы и полицейские.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.