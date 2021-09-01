Меняется министр – меняется политика министерства: Токаев о проблемах в аграрном секторе
Президент заявил, что смена руководства министерства сельского хозяйства влечёт за собой изменение политики министерства, за которой предприниматели просто не поспевают, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к населению сказал, что из-за неблагоприятных погодных условий в животноводстве наблюдается дефицит кормов.
- Мы оперативно приняли меры и урегулировали ситуацию с дефицитом кормов. Однако в этой сфере ещё предстоит системная работа. Необходимо увеличить земли, необходимые для заготовки кормов. Также необходимо увеличить посевные площади и усилить контроль за ними. Нужно использовать возможности космического мониторинга и дистанционного зондирования, - сказал президент.
Глава государства отметил необходимость эффективного использования пастбищных земель.
- Немало земель, которые частники присвоили, даже огородили их так, что никто на эти земли не может ступить. Акимы под разными предлогами не могут решить эту проблему. Правительство совместно с компетентными органами должно принять решительные меры, которые изменят эту ситуацию. Особое внимание следует уделить вопросу обеспечения пастбищными угодьями скота личных подсобных хозяйств. Их правовой статус должен найти отражение в отдельном законе о личных подсобных хозяйствах, - сказал президент и поручил в кратчайшие сроки разработать этот законопроект.
Также Касым-Жомарт Токаев поручил провести реформу в ветеринарной службе республики. Отметил он и работу самого министерства.
- Меняется министр – меняется политика всего министерства. Предприниматели не успевают перестраиваться, что представляет собой определенные сложности, - отметил президент.
Глава государства рассказал и о субсидировании, а точнее о необходимости сделать субсидии доступными для тех, кто в них действительности нуждается. По его словам, за последние несколько лет на субсидирование было выделено два триллиона тенге.
- Но, к сожалению, половина коррупционных правонарушений связана с растратой средств, выделенных на субсидии, - заявил Касым-Жомарт Токаев и добавил, что необходимо проработать вопрос о растрате выделенных средств и доступности субсидирования.
