- Мы оперативно приняли меры и урегулировали ситуацию с дефицитом кормов. Однако в этой сфере ещё предстоит системная работа. Необходимо увеличить земли, необходимые для заготовки кормов. Также необходимо увеличить посевные площади и усилить контроль за ними. Нужно использовать возможности космического мониторинга и дистанционного зондирования, - сказал президент.

- Немало земель, которые частники присвоили, даже огородили их так, что никто на эти земли не может ступить. Акимы под разными предлогами не могут решить эту проблему. Правительство совместно с компетентными органами должно принять решительные меры, которые изменят эту ситуацию. Особое внимание следует уделить вопросу обеспечения пастбищными угодьями скота личных подсобных хозяйств. Их правовой статус должен найти отражение в отдельном законе о личных подсобных хозяйствах, - сказал президент и поручил в кратчайшие сроки разработать этот законопроект.

- Меняется министр – меняется политика всего министерства. Предприниматели не успевают перестраиваться, что представляет собой определенные сложности, - отметил президент.

- Но, к сожалению, половина коррупционных правонарушений связана с растратой средств, выделенных на субсидии, - заявил Касым-Жомарт Токаев и добавил, что необходимо проработать вопрос о растрате выделенных средств и доступности субсидирования.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к населению сказал, что из-за неблагоприятных погодных условий в животноводстве наблюдается дефицит кормов.Глава государства отметил необходимость эффективного использования пастбищных земель.Также Касым-Жомарт Токаев поручил провести реформу в ветеринарной службе республики. Отметил он и работу самого министерства.Глава государства рассказал и о субсидировании, а точнее о необходимости сделать субсидии доступными для тех, кто в них действительности нуждается. По его словам, за последние несколько лет на субсидирование было выделено два триллиона тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.