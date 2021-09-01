Торжественная линейка для первоклашек прошла в школах Уральска
Сегодня, 1 сентября, во всех школах области и города прозвенел традиционный первый звонок, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В связи с пандемией коронавируса торжественная линейка первого сентября состоялась только у первоклассников. Для учащихся 2-11 классов прошли классные часы. Прошлый учебный год для большинства учеников начался в дистанционном формате, обучались офлайн лишь учащиеся начальных классов. Остальные были "прикованы" к компьютерам, ноутбукам и планшетам. Этот год обещает быть более радостным, вновь школьники могут общаться со сверстниками и посещать уроки, придерживаясь при этом всех санитарных норм и правил.
Стоит отметить, что в Уральске открылся филиал республиканской физико-математической школы в здании бывшей школа-лицей №38 им. Алии Молдагуловой. Поздравить первоклашек с Днём знаний пришёл аким ЗКО Гали Искалиев.
- Уважаемые ветераны сферы образования, учителя, родители учеников - поздравляю вас с началом нового учебного года. В этом году порог школы переступят впервые 11 тысяч первоклашек по области. Школа - это место, где наши дети получают первые уроки жизни, понимают, что такое хорошо, и что такое плохо, готовятся к взрослой жизни. Чтобы получить хорошее образование, нужно многое. Это инфраструктура - нужно строить школы и оснащать их современным оборудованием. В нашей области также, как и по всей стране, много делается. В этом году строится 8 новых школ, много школ ремонтируется. Конечно, на сегодняшний день этого не достаточно, но у нас есть чёткий трёхлетний план по строительству и ремонту школ, особенно в сельских населенных пунктах. Мы это выполним! Как вы знаете, по поручению первого президента Нурсултана Назарбаева была изменена система образования, которая дала возможность открытия новых частных школ, в которых обучение для учеников бесплатное. Одним из этих примеров является то, что в областном центре открывается филиал республиканской физико-математической школы (РФМШ), это частная школа. И я хочу поблагодарить председателя правления акционерного общества РФМШ и остальных акционеров, с которыми договорились, что в Уральске появится такая школа. И сейчас у детей ЗКО есть возможность, поступить в одну из самых сильных школ Казахстана. Выпускники этой школы - известные предприниматели, госслужащие, и я надеюсь, что дети, которые пришли в первый класс, станут известными и хорошими людьми, - выступил Гали Искалиев.
Открытию школы рады и родители.
- Очень хотела, чтобы моя дочь училась в сильной школе и развивала именно математику. Рада, что такая школа открылась в центре. Ведь много лицеев и гимназий открывается в новой части города, - говорит мама первоклашки Амина.
По информации пресс-службы отдела образования Уральска, в городе в новом учебном году в первый класс зачислено 6 364 учащихся. Ожидается, что в 2021-2022 учебном году в школах города будут обучатся 55 394 учащихся. В целом с каждым годом учащихся школ города больше на 2 700-3 000 детей.
Напомним, в ходе заседания правительства премьер-министр страны сообщил, что учёба будет проводиться в традиционном формате. К работе будут допущены привившиеся педагоги. Школьная форма будет необязательной в новом учебном году.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
