- В результате ДТП в центральную районную больницу доставлены пассажиры 2005 и 2007 годов рождения. Автомашина водворена на стоянку, - рассказали в полиции.

- У обоих диагностирована политравма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Состояние тяжелое. Они находятся в реанимации, - пояснили в управлении здравоохранения.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 30 августа в 00:16 на дороге Чапаево - Жалпактал 31-летний водитель, управляя Toyota Ipsum, не справился с рулевым управлением и автомобиль опрокинулся в кювет.По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 части 1 УК РК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных». Между тем в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали о состоянии пострадавших в аварии детей.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.