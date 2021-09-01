- Мы провели опрос среди пациентов инфекционных стационаров. Почти 70 процентов больных считают, что заразились коронавирусом в общественном транспорте, - отметил он.

- На данный момент первым компонентом вакцины привились более 199 тысяч жителей региона, 161 тысяча приняли оба компонента. Мы призываем людей не заниматься самолечением и обращаться в медицинские организации при первых признаках болезни, - отметил глава облздрава.

- Ежедневно до 50 человек в области помещают в реанимацию. Это очень большая проблема. Рейд в автобусах показал, что масочный режим в общественном транспорте не соблюдается. Люди заражают других людей. Нужно лишать автоперевозчиков лицензий и субсидий. На следующее заседание нужно пригласить владельцев автопарков и спросить у них, какие меры принимаются. 817 человек пытались проникнуть на объекты с «красным» и «желтым» статусами. А есть торговые дома, где статус посетителей вообще не проверяют. Нужно привести рейды. Иначе есть вероятность роста заболеваемости, - отметил Гали Искалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Заседание оперативного штаба ЗКО по нераспространению коронавируса началось с доклада главного государственного санитарного врача региона. Мухамгали Арыспаев отметил, что по сравнению с июлем, в августе на 38 процентов снизилась заболеваемость коронавирусом.Исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков проинформировал, что с начала пандемии от COVID-19 скончались 672 западноказахстанца, с начала этого года – 503 человека.Аким Уральска Абат Шыныбеков рассказал о результатах работы мониторинговых групп. С начала года выявили 251 нарушение карантинных ограничений. В числе последних – свадьба в комплексе «Каспий» и массовое мероприятие в частном доме по улице Старица Набережная. В ответ на это аким ЗКО попросил показать на экране ролики, снятые во время последних рейдов. На фото - люди, которые находятся в общественном транспорте без масок. Видео доказывает, что многие торговые дома не проверяют COVID-статус посетителей.Также глава региона поручил публиковать в СМИ фамилии владельцев ресторанов, которые продолжают нарушать карантинные меры в то время, когда регион находится в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.