И все-таки, как успокоиться и выровнять свои эмоции за 3 минуты?

Наверное, многие мечтают пойти на важное мероприятие абсолютно спокойными и взвешенным, в миг избавиться от тряски и нахлынувших эмоций. Итак, чтобы любая важная встреча для вас прошла наиболее эффективно, мы вам расскажем технику, которая позволит справиться с чрезмерным волнением и сконцентрироваться в любой ситуации. Мало кто знал, но оказывается все волнение, и даже самое сильное, человек может перебороть всего за три минуты. С помощью огненной техники можно запросто успокоиться и идти к своей цели: сдавать экзамен, выступить перед публикой, провести важную встречу.Сложите ладошки вместе. Поставьте их у груди, или у сердечного центра. Затем поделите свое дыхание на четыре части. То есть, только вдох должен состоять из четырех маленьких вдохов и то же самое с выдохом, его также нужно поделить на четыре равные части. Даже после нескольких таких вдохов и выдохов вы почувствуете успокоение. Достаточно это проделать всего три минуты. Завершить гимнастику нужно одним полноценным полным вдохом и таким же выдохом. Кстати, таким образом, вы можете контролировать свое эмоциональное состояние не вступая в конфликты на работе и дома. Когда вы задействуете дыхание, организм моментально начинает балансироваться.