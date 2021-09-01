Трое мужчин, вооружившись гвоздодёром, обокрали ломбард в посёлке Каргалы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: polisia.kz

С заявлением о краже в полицию обратилась 41-летняя владелица ломбарда. Стражи порядки задержали трёх подозреваемых по делу.

- Ими оказались два уроженца Алматинской области в возрасте 27 и 32 лет, а также 52-летний житель Алматы, – сообщил начальник управления криминальной полиции региона Асхат Данияр.

При задержании изъяли перчатки, гвоздодёр, золотые изделия и денежные средства. Нанесённый ущерб оценивается в 33 миллиона тенге. Подозреваемым инкриминируют статью за кражу в особо крупном размере. Также их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.