Понимаю, что сама виновата – надо было перед первым выходом на улицу обработать их специальными средствами. Но когда спохватилась, было уже поздно. Есть у меня «щеточки для замши», но с этой грязью они оказались бесполезны – не взяли. Ох, как же я расстроилась! Пожаловалась маме, а она рассказала, что когда-то чистила замшу мелкой...наждачкой, ведь не было такого изобилия чистящих — моющих средств. Представляете! Я попробовала – сначала осторожно, потом посмелее. Отчистились мои ботиночки как новые! Ну, теперь уж я их запускать не буду.