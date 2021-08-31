Похолодание придёт на восток и юго-восток страны. На западные же регионы 2 сентября начнёт влиять циклон из районов Баренцева моря, принося с собой дожди, грозы, и усиление ветра.

Первого сентября штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской области. На северо-востоке региона ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду. В дневное время температура воздуха составит +30..+32, ночью похолодает до +17..+19. Ветер южный до 30 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +29..+31 градусов, ночью - +16..+18 градусов. Ветер южный до 30 километров в час.

В Актобе ожидается ясная погода. Днём воздух прогреется до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер южный до 15 километров в час.

В Актау будет малооблачно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер южный и юго-восточный до 40 километров в час.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.