Мужчина планировал организовать наркобизнес, но попался на «первом» кусте марихуаны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: пресс-служба ДП Алматы

45-летний житель многоквартирного дома по проспекту Достык организовал в подвале импровизированную лабораторию - выбрал подходящий уголок, оснастил его фольгой и ультрафиолетом. Там он разместил горшок с марихуаной, сообщает Polisia.kz.

- Как утверждает подозреваемый, так он пока экспериментировал. В случае успеха, планировал поставить этот преступный бизнес на поток. Однако этим планам не суждено было сбыться, его незаконная деятельность пресечена, – сообщил заместитель начальника управления полиции Медеуского района Ельнур Кудратбаев.

Стражи порядка завели уголовное дело по статье за незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.

