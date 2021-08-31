В Мангистауской области возбудили уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на строительство водоочистного сооружения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Досудебное расследование ведёт региональный департамент агентства по финансовому мониторингу.

- В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2017 году между Бейнеуским районным отделом строительства и подрядной организацией заключён договор госзакупок на строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Сарга Мангистауской области на сумму 477,6 миллионов тенге. Согласно заключению судебно-строительной экспертизы, сумма невыполненных работ составляет 203,6 миллионов тенге, - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемые руководители структурных подразделений госучреждения и подрядной организации задержаны и находятся в изоляторе. Расследование продолжается.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.