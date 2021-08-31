В Мангистауской области возбудили уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на строительство водоочистного сооружения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Досудебное расследование ведёт региональный департамент агентства по финансовому мониторингу.

- В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2017 году между Бейнеуским районным отделом строительства и подрядной организацией заключён договор госзакупок на строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Сарга Мангистауской области на сумму 477,6 миллионов тенге. Согласно заключению судебно-строительной экспертизы, сумма невыполненных работ составляет 203,6 миллионов тенге, - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемые руководители структурных подразделений госучреждения и подрядной организации задержаны и находятся в изоляторе. Расследование продолжается.

