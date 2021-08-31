В связи со снижением числа заболевших COVID-19 в регионе, все объекты первичной медико-санитарной помощи начнут принимать пациентов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". С 1 сентября все поликлиники Атырауской области начнут принимать пациентов Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев. По его словам, за последние десять дней в регионе наблюдается снижение числа заболевших COVID-19.
- В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и ростом числа больных, 16 августа принято решение перевести все поликлиники региона на онлайн-формат работы. Медики были задействованы в дополнительных прививочных пунктах, в выездных мобильных бригадах, а также в "красных" зонах. Немало сотрудников поликлиник заболели СOVID-19, выполняя служебные обязанности. С первого сентября, в связи со снижением заболеваемости в регионе, все поликлиники области будут работать в прежнем формате, - рассказал Асхан Байдувалиев.
Отметим, что за последние сутки COVID-19 в регионе заболели 126 человек, 643 пациента выздоровели, семь человек скончались от коронавируса. За последние трое суток от COVID-19 привились 3 687 человек.