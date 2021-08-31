Казахстанцы распространяют в сети видео, на которых морковь давят трактором, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Авторы рассылки заявляют, что таким образом власти уничтожают продукты питания, чтобы в стране начался голод.

- На самом деле видеоролики, демонстрирующие уничтожение продуктов, сняты не в Казахстане. Видео, показывающее трактор, давящий морковь, российское. В предыдущем, связанном с ним, ролике автор называет цены на корнеплоды в рублях. Другой ролик, в котором показаны грузовики, сбрасывающие овощи на землю, снят в Испании в 2020 году. Это же видео использовалось для иллюстрации новостей о том, что испанские фермеры предпочли избавиться от части продукции, чтобы не снижать цены на неё, - сообщает stopfake.kz.

Авторы сайта поясняют, что в 2014 году в России, в ответ на экономические санкции против ряда граждан РФ, решили уничтожить ввезённые из Евросоюза, США, Норвегии, Австралии, Канады продукты. И даже тогда к голоду это не привело.

- В нашей стране нет голода или дефицита продовольствия. Теория о том, что продукты уничтожали с целью намеренного создания дефицита продовольствия, также не подтверждена, - заключили в stopfake.

