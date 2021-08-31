- Особое внимание уделят созданию условий для занятий спортом учащихся практически во всех организациях образования. Важно, чтобы занятия физической культурой и спортом были доступны учащимся. В этом направлении с нового учебного года учителям физической культуры будут выплачивать доплаты за проведение секций и кружков. На это из республиканского бюджета предусмотрено 110 млн тенге, - рассказала Айгуль Мынбаева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления образования ЗКО Айгуль Мынбаевой, в новом учебном году в области откроют двери 372 государственные дневные общеобразовательные школы, где будут обучаться около 113 тысяч детей. Также планируется, что в пяти частных школах занятия будут посещать более 600 учеников. В связи с сокращением контингента учащихся, семь школ закрыли, две - реконструировали.