Мы вам предлагаем рецепт, с помощью которого, можно легко все исправить, не прибегая к медикаментозному лечению.

Зёрна овса - один стакан

Молоко - половина стакана

Как приготовить молочко для очищения слизи?

Слизь в легких появляется в период межсезонья, когда возникает большой риск простудиться. В этот момент у человека ослабевает иммунитет и тогда образовывается самые оптимальные условия для развития патогенной микрофлоры. Если у человека появилась слизь или мокрота, это говорит том, что в организме идёт воспалительный процесс.Что для этого понадобится?Цельные зерна овса нужно поместить в эмалированную кастрюльку, залить их молоком и отправить на газовую плиту, на очень медленный огонь. После закипания необходимо помешивать смесь. Уварить ее до половины объема, затем протереть через сито. У вас должно получиться около половины стакана однородной кашицы. Цвет будет напоминать кофе с молоком. А вкус будет сладковатым. Выпивать овсяное молочко нужно за пол часа до еды, три раза в день.Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер и не может быть использована без обязательной консультации с врачом!