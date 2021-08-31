- Мама около 17:00 пошла ненадолго к подруге. Она дошла до неё, посидели немного, подруга проводила маму до мусорных контейнеров и всё, с тех пор её никто не видел. Раньше мама никогда из дома вот так не уходила. Она может страдать частичной потерей памяти. Просим всех, кто видел или владеет какой-либо информацией о её местонахождении, сообщить по номеру: +77055136576, - рассказала Валентина.

По словам жительницы Уральска Валентины, её мама Дина Станько ушла из дома вечером 24 августа в районе 6 микрорайона.Дина Станько была одета в платье зеленого цвета. С собой была сумка светло-бежевого цвета.