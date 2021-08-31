- Водитель "Лады Приоры" допустил наезд на трёх лошадей. По словам пострадавших, они украли невесту и направлялись из Уральска в Аксай, - пояснили в пресс-службе ведомства.

- Четверо пострадавших: 20-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и гемотороксом. 19-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Молодой мужчина 18 лет с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и 18-летняя девушка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными ссадинами. Все они были доставлены в отделение реанимации. Также в отделении хирургии находится пострадавший мужчина 22 лет с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом шейного отдела позвоночника. Молодые мужчины 22, 21, 19, и двое 18 лет получили различные ушибы, ссадины. Они были направлены на амбулаторное лечение. Еще один 21-летни мужчина отказался от госпитализации, - рассказали в облздраве.

В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, где запечатлены последствия страшной аварии. По сей видимости автомобили столкнулись с табуном лошадей. Мертвые животные лежали на обочине, а две легковушки оказались в кювете. Автор видеоролика рассказал, что ДТП произошло на трассе Уральск - Аксай. В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что авария произошла 30 августа около 22:30 на 27-м километре автодороги Бурлин - Аксай - Жымпиты возле села Пугачево Бурлинского района.Позже в полиции сообщили, что в ДТП столкнулось два автомобиля с лошадьми. В управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что в аварии пострадали два автомобиля, в них находились 11 человек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.