От занимаемых должностей освободили и других руководителей в управлении полиции Наурызбайского района, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Напомним, видео с избиением полицейского появилось накануне в сети. На кадрах мужчина в штатском догоняет и наносит удары стражу порядка.

Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил, что в ведомстве экстренно провели дисциплинарную комиссию. Решено уволить заместителя начальника управления полиции Наурызбайского района - майора полиции Джакипбаева за «совершение поступка, дискредитирующего ОВД и нарушение норм «Этического кодекса государственных служащих РК».

- Кроме того, ряд руководителей указанного подразделения освобождены от занимаемых должностей. Вместе с тем, управлением собственной безопасности данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 362 УК РК - превышение власти или должностных полномочий, - говорится в сообщении департамента полиции Алматы.

Согласно кодексу, нарушение данной статьи, наказывается штрафом в размере до трёх тысяч МРП (8,7 миллионов тенге), либо исправительными работами, либо ограничением или лишение свободы на срок до трёх лет.

