О нападении на жительницу села Каргалы в Алматинской области написала правозащитница Дина Тансари в Facebook. Потерпевшая 26 августа должна была доехать до села Шамалган. Свои услуги извозчика ей предложил проезжавший мимо водитель иномарки.

- Проехав немного, он резко на скорости свернул с дороги и стал направляться в неизвестном мне направлении. Я тут же спрашиваю - куда он меня везёт, не получаю ответа, кричу «останови», резко выпрыгиваю на ходу с машины. Кубарем лечу, при падении разбиваю себе все попавшие участки тела в кровь. Он в этот момент останавливает авто и выбегает ко мне. Я поднимаюсь и изо всех сил бегу в сторону трассы. Он догоняет меня, хватает сзади и тащит обратно, - вспоминает потерпевшая.

Подозреваемый затащил женщину обратно в машину, говоря, что всё равно изнасилует и убьёт её. Пока потерпевшая оборонялась, мимо автомобиля проходил мужчина. Вскоре прохожий привёл подмогу и насильник выбросил вещи и вытолкнул женщину из автомобиля.

- Следователь после очной ставки сказал, что предъявлять ему будут статью - добровольный отказ от уголовного правонарушения. Насильник, изначально не помнивший ничего, дал признательные показания. И во всём сознался. Его они сказали отпустят. А то, что мне пришлось пережить, никого не волнует и то, что завтра он украдёт и изнасилует другую женщину, никто не подумал, - заключила потерпевшая.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что мужчина водворён в изолятор временного содержания.

- По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на изнасилование» и «Незаконное лишение свободы». Установлен и задержан подозреваемый, им оказался 26-летний местный житель, который дал признательные показания в совершении данного преступления. В настоящее время подозреваемый водворён в ИВС, назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы, проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств происшедшего. Ход расследования руководством ДП Алматинской области взят на контроль, - говорится в сообщении.

