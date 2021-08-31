Токаев принял отставку министра обороны Ермекбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

- Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял её, - написал Уали в Facebook.

Напомним, 27 августа, после инцидента в Жамбылской области, Ермекбаев заявил о готовности уйти в отставку. Вечером 26 августа в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов, что вызвало серию взрывов. Всего было порядка 10 взрывов. В результате ЧП погибли 15 человек (десять пожарных, четверо военных, прокурор), их наградили посмертно. Пострадали порядка 90 человек.

Нурлан Ермекбаев занимал должность министра обороны с августа 2018 года.

