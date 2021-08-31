Число заболевших COVID-19 значительно уменьшилось в Атырауской области
За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 126 жителей, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По информации пресс-службы управления здравоохранения региона, очагом распространения инфекции продолжает оставаться Атырау.
- Пару дней назад, 27 августа выявлено 315 случаев КВИ. 30 августа, в регионе выявили 126 заболевших коронавирусной инфекцией. В Атырау подтверждено 85 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 36 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. В Жылыойском районе выявлено четыре заболевших, в Махамбетском районе - один человек, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Заболевание у 75 пациентов протекает с соответствующими симптомами. У 51 человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 643 человека.
- В домашних условиях получают лечение 7 624 человека, в модульной больнице - 170, во второй областной больнице – 176 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 53, в кардиоцентре - 73, в железнодорожной больнице - 83 пациента, в областной больнице - 53, в общежитиях - 76, в районных инфекционных стационарах - 279. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 451 человек, - рассказали в облздраве.
Отметим, что по темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в "красной" зоне.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!