Девушку пытались защитить прохожие, но нападавший открыл стрельбу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Инцидент произошёл в посёлке Отеген-Батыра. Видео с инцидентом опубликовали в социальных сетях, однако позже ролик удалили из пабликов.

- Когда он хотел увезти с собой нашу подругу, мы вызвали полицию, и двое парней помогли нам. Когда два парня хотели отобрать у него пистолет, он выстрелил и чуть не попал в одного из них, - вспоминала одна из девушек.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что обидчиком отказался 29-летний житель южной столицы. Его задержали прохожие и передали правоохранителям.

- Пострадавшая от подачи заявления отказалась и претензии ни к кому не имеет. В настоящее время газовый пистолет изъят. В отношении задержанного ведётся разбирательство по статье 482 КоАП РК (незаконное приобретение, передача, реализация, хранение, ношение физическими лицами оружия), - говорится в сообщении.

