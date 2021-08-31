АО «ЗКМК» (Западно-Казахстанская машиностроительная компания) проводит обучение с дальнейшим трудоустройством на производстве по рабочим специальностям: фрезеровщик, токарь, оператор станков с ЧПУ, шлифовщик, слесарь-инструментальщик, сверловщик, хромовщик. Если вы старше 18 лет и готовы работать и зарабатывать, тогда Вам к нам! У нас также открыты вакансии: • заместитель главного бухгалтера - з/п при собеседовании; • заместитель начальника АХО - з/п от 130 тысяч тенге; • менеджер по СМК – з/п 100 тысяч тенге; • экономист - з/п от 150 тысяч тенге; • старший диспетчер - з/п 120-150 тысяч тенге; • электромонтер по ремонту оборудования – з/п от 120 тысяч тенге; • слесарь-ремонтник – з/п от 100 тысяч тенге; • слесарь м/сборочных работ – сдельная оплата труда; • разнорабочие-з/п 70-80 тыс тенге; • транспортировщики- з/п 100 тыс тенге; • контролёр ОТК – з/п 60-90 тыс тенге; Обращаться по телефонам: +7 778 330 52 01, +7 705 638 33 10, +7 705 790 20 50. Резюме направлять на: [email protected] Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.