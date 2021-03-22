Наурыз в кино-формате: онлайн-кинотеатр IVI дарит казахстанцам 30 дней подписки

Онлайн-кинотеатр IVI присоединился к празднованию Наурыза и приготовил зрителям в Казахстане особенный подарок: по промокоду Nauryz2021 все новые пользователи могут получить целый месяц подписки! Подключить подписку на зарубежные, казахстанские и российские кинохиты, топовую мировую анимацию и культовые сериалы по праздничному промокоду можно до 4 апреля включительно по ссылке: https://www.ivi.ru/cert/nauryz?code=Nauryz2021 Коллекция из более 100 000 фильмов и сериалов дает возможность каждому пользователю легко найти кино по душе — в максимальном качестве изображения и без рекламы. На IVI дос