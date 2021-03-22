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Наурыз в кино-формате: онлайн-кинотеатр IVI дарит казахстанцам 30 дней подписки

Онлайн-кинотеатр IVI присоединился к празднованию Наурыза и приготовил зрителям в Казахстане особенный подарок: по промокоду Nauryz2021 все новые пользователи могут получить целый месяц подписки! Подключить подписку на зарубежные, казахстанские и российские кинохиты, топовую мировую анимацию и культовые сериалы по праздничному промокоду можно до 4 апреля включительно по ссылке: https://www.ivi.ru/cert/nauryz?code=Nauryz2021 Коллекция из более 100 000 фильмов и сериалов дает возможность каждому пользователю легко найти кино по душе — в максимальном качестве изображения и без рекламы. На IVI дос
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Наурыз в кино-формате: онлайн-кинотеатр IVI дарит казахстанцам 30 дней подписки
Онлайн-кинотеатр IVI присоединился к празднованию Наурыза и приготовил зрителям в Казахстане особенный подарок: по промокоду Nauryz2021 все новые пользователи могут получить целый месяц подписки!
Наурыз в кино-формате: онлайн-кинотеатр IVI дарит казахстанцам 30 дней подписки
Наурыз в кино-формате: онлайн-кинотеатр IVI дарит казахстанцам 30 дней подписки
Подключить подписку на зарубежные, казахстанские и российские кинохиты, топовую мировую анимацию и культовые сериалы по праздничному промокоду можно до 4 апреля включительно по ссылке: https://www.ivi.ru/cert/nauryz?code=Nauryz2021 Коллекция из более 100 000 фильмов и сериалов дает возможность каждому пользователю легко найти кино по душе — в максимальном качестве изображения и без рекламы. На IVI доступны фильмы крупнейших голливудских студий (Marvel, Paramount, Disney (в том числе и в озвучке на казахском языке), Sony, Universal), а также многочисленных ведущих международных и российских производителей — включая такие блокбастеры как «Джон Уик 3», «Веном», «Мстители: Финал», «Алладин», франшизу «Гарри Поттер», «Джуманджи: Зов джунглей», «Зеленая книга», «Марафон желаний», «Решала. Нулевые», «Лед» и многие другие. Ценители сериалов могут насладиться как последними хитами («И повсюду тлеют пожары», «Триггер», «Хороший доктор», «Тест на беременность»), так и проверенной временем классикой («Анатомия страсти», «Отчаянные домохозяйки», «Друзья», «Теория большого взрыва»). А какой Наурыз без любимых кино-традиций? На IVI представлено казахстанское кино, дорогое сердцам нескольких поколений: «Меня зовут Кожа», «Ангел в тюбетейке», «Наш милый доктор», «Дочь степей» и другие. Подписчикам также доступны современные работы самых разных жанров: от культовых комедий («Брат или брак 2», «Я – жених», «Келинка Сабина 2») до боевиков («Тараз», «Районы», «Рэкетир») и исторических лент ( «Томирис», «Волоколамское шоссе»). «Поздравляем всех жителей Казахстана с праздником Наурыз и желаем изобилия в каждый дом! Нам в IVI хотелось бы, чтобы, несмотря на все сложности, эти дни были привычно веселыми и душевными. А большой выбор фильмов и сериалов на нашем сервисе позволит провести выходные за просмотром любимых кинолент», — комментирует Артем Егоренков, директор по международному развитию онлайн-кинотеатра IVI. С прошлого года коллекция онлайн-кинотеатра пополнилась картинами собственного производства IVI Originals, среди которых романтический сериал «Нежность» от Анны Меликян, юмористический «По колено» о судьбе маленького человека, документальный сериал «Мир после», шоу «Мужская тема» и другие работы, уже зарекомендовавшие себя среди зрителей. Родители смогут легко найти способ развлечь во время каникул своего ребенка благодаря удобному детскому профилю. IVI Дети — это персонализированное и безопасное пространство. Его алгоритмы учитывают историю просмотров и подбирают только то, что будет интересно юному зрителю и расширит его кругозор. Коллекция включает и развлекательные, и образовательные фильмы и анимацию для детей всех возрастов: «Конь Юлий и Большие Скачки», «Соник в кино», «Зов предков», «Король лев», «Холодное сердце 2», веселый познавательный мультсериал «Бодо Бородо» — огромный яркий мир детского кино.
IVI – крупнейший в СНГ онлайн-кинотеатр с каталогом, насчитывающим более 100 тысяч фильмов, мультфильмов и сериалов. Аудитория IVI по всему миру превышает 59 млн уникальных посетителей в месяц, которые проводят на IVI более 1,5 млрд часов в год.
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