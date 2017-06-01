Ақтөбеде үш жасөспірім бір топ адамның көз алдында суға батып кетті
1 маусымда Ақтөбенің Сазды өзенінде үш жасөспірім суға батып кетті. Оқиға 12-ші ықшамаудандағы "Нұр ғасыр" мешітінің маңында болған. Бұл туралы мәліметті Ақтөбе облыстық ТЖД сайты хабарлады. Қайғылы оқиға қаланың орталығында жұрттың көз алдында болған. Ведомство ата-аналардан балаларын қараусыз қалдырмауды және осы мысалды келтіре отырып, шомылуға болмайтын жерлерде суға түсуге рұқсат етілмейнін түсіндіруді сұрап отыр. "Ақтөбе тұрғындары мен қонақтарын күннің жылынуына қарамастан, судың әлі де жылынбағанын, сондықтан дене тартылып қалатынын ойлауға шақырамыз. Балалар ересектердің бақылауында ғ