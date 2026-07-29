ӘDILET EVENT в Атырау: яркое шоу под открытым небом объединило жителей региона

Насыщенный день Республиканского предвыборного штаба партии "Әділет" в Атырауской области закончился на яркой ноте. После обсуждения актуальных вопросов с коллективами крупнейших предприятий, молодежным активом и общественностью региона жителей и гостей Атырау ждал открытый концерт Open Air "ӘDILET EVENT" со зрелищным световым шоу дронов, передает МойГород.

На концертной площадке собрались тысячи зрителей. На сцене выступили популярные казахстанские исполнители, а завершением вечера стало технологичное световое представление. Сотни дронов синхронно поднялись в небо и создали серию динамичных световых композиций, посвященных Казахстану, его национальным символам, современному развитию страны и ценностям, объединяющим общество.

Многие зрители признавались, что шоу вызвало у них сильные эмоции.

- Это было до мурашек. Никогда раньше не видела такого вживую. Очень красиво и по-настоящему гордишься тем, что такие современные проекты проходят у нас в Казахстане, - поделилась жительница Атырау.

- Мы пришли всей семьей и не пожалели. Дети были в восторге, а когда в небе появились символы Казахстана, все вокруг начали аплодировать. Такие моменты объединяют людей, - рассказал один из гостей мероприятия.

- Очень приятно видеть, что в наш город привозят мероприятия такого уровня. Это красивое завершение дня и настоящий праздник для жителей, - отметила еще одна зрительница.

Яркое мультимедийное шоу стало финальным аккордом рабочего дня представителей партии в регионе.

Ранее члены Республиканского предвыборного штаба посетили Атырауский нефтеперерабатывающий завод, вагоностроительное предприятие TEXOL и АО "Эмбамунайгаз", где представили предвыборную программу "Әділетті болашақ үшін" и обсудили с трудовыми коллективами вопросы развития промышленности, экологии, подготовки инженерных кадров, цифровизации и создания новых рабочих мест.

Во второй половине дня работа продолжилась встречами со студентами, волонтерами, молодыми специалистами и представителями общественности Атырауской области. Участники обсудили развитие человеческого капитала, применение искусственного интеллекта в образовании, поддержку молодежных инициатив, модернизацию инфраструктуры, экологическую повестку и перспективы развития регионов.

Завершился день неформальной атмосферой большого городского праздника, объединившего музыку, современные технологии и тысячи жителей Атырау.

Изготовлено: Пресс-служба партии "Әділет". Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет". Заказчик: Минжасаров Н.Т.