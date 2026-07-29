«Думали, что пьян»: врачи Уральска проглядели инсульт у пациента

Семья 58-летнего жителя Уральска добилась компенсации морального вреда после того, как врачи долгое время отказывались обследовать мужчину, списывая его состояние на опьянение. Об этом сообщили в Верховном суде РК.

История началась с того, что житель Уральска неоднократно обращался к медикам за помощью. Однако врачи каждый раз отказывали ему в полноценном обследовании, заявляя, что мужчина якобы пьян. При этом никаких анализов или проверок на алкоголь в организме пациенту не проводили.

Госпитализировать мужчину в терапевтическое отделение удалось только после вмешательства call-центра управления здравоохранения. В больнице ему поставили диагноз "ишемический инсульт". Медики начали лечение, но на следующий день пациент скончался в реанимации.

Сын умершего сначала обратился в полицию, но уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления. Тогда мужчина добился проверки через департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава, который выявил нарушения в работе врачей.

После этого сын погибшего подал иск в суд №2 Уральска, потребовав компенсацию морального вреда с больницы и лечащего врача. Представитель медучреждения вину не признал.

Суд установил, что из-за волокиты и несвоевременного оказания помощи врачи упустили шанс спасти человеку жизнь. С учетом страданий, перенесенных сыном умершего, суд частично удовлетворил иск и взыскал с больницы в его пользу 4 миллиона тенге.

Решение суда уже вступило в законную силу.

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