Казахстан вплотную приблизился к категории высокодоходных стран — эксперты

Евразийский банк развития оценил эффект от диверсификации экономики Казахстана. По словам экспертов, развитие обрабатывающего сектора делает экономику страны по-настоящему устойчивой и независимой от внешней сырьевой конъюнктуры, передает МойГород.

Обрабатывающая промышленность – в центре экономической политики Казахстана. Правительство страны продолжает создавать прочный фундамент современного промышленного каркаса страны, отмечают эксперты.

«Сильная промышленность выступает главным ключом к преодолению «ловушки среднего дохода». Казахстан уже вплотную приблизился к категории высокодоходных стран – ВНД на душу населения по итогам 2025 г. достиг $13 740 при пороге перехода в $14 375. ЕАБР ожидает, что уже в 2028-2029 гг. произойдет этот переход и, главная задача теперь — обеспечить высокие и устойчивыетемпы экономического роста», — говорит руководитель Центра отраслевого анализа Евразийского банка развития Арман Ахунбаев.

В обрабатывающем секторе концентрируется половина глобальных инноваций, а одно рабочее место создает еще 2,2 в смежных отраслях. Преимущество Казахстана в том, что не нужно строить индустрию с нуля. Достаточно использовать уже имеющуюся базу: от прямой продажи нефти, металлов и зерна — к производству полимеров, оборудования и продуктов глубокой переработки. По оценкам ЕАБР, такая трансформация ресурсов в технологический капитал способна приносить стране до $38,4 млрд дополнительного выпуска ежегодно.

В этом направлении Казахстан и развивает свою экономику. За полугодие выпуск продукции в секторе обрабатывающей промышленности увеличился на 9,8%. Наибольший вклад внесли машиностроение, где производство выросло на 23,2%, химическая промышленность — на 19%, производство продуктов питания — плюс 14,7% и легкая промышленность, показавшая рост сразу на 89,2%.

Фундаментом промышленного каркаса Казахстана служат специальные экономические и индустриальные зоны. Как отмечают эксперты Евразийского банка развития, в отличие от тарифов, запретов или масштабных прямых субсидий, искажающих рыночную конкуренцию, такие площадки решают главную боль инвестора точечно и напрямую

Главная особенность СЭЗ в том, что государство не вмешивается в рынок искусственно, а предоставляет инфраструктуру и прозрачную регуляторику, снимая с бизнеса колоссальные капитальные затраты на старте и сокращая сроки запуска заводов с нескольких лет до месяцев. На этой базе формируется кластерный эффект.

«Яркий пример – площадка в Сарани, где вокруг якорного производства шин и автобусов формируется пояс смежных МСБ, выпускающих автокомпоненты. Аналогичный процесс идет в Атырау вокруг нефтехимии. Локализация одного крупного игрока неизбежно тянет за собой других. Эффективность механизма сегодня также опирается на «умные» преференции: срок действия льгот теперь напрямую зависит от глубины переработки и сложности принесенных технологий, отсекая проекты простой «отверточной» сборки», — отмечает руководитель Центра отраслевого анализа Евразийского банка развития Арман Ахунбаев.

В результате готовые промышленные площадки работают как мощный региональный мультипликатор, где 1 теңге бюджетных вложений привлекает до 4–5 теңге частного капитала, создавая новые точки роста за пределами финансовых центров и обеспечивая стране обязательный «гигиенический минимум» для успешной конкуренции за глобальные производственные инвестиции.

Однако инфраструктура и льготы дают максимальный эффект лишь при благоприятном инвестиционном климате и предсказуемой экономической политике государства. Казахстан движется в правильном направлении, считает российский экономический аналитик Денис Миролюбов.

«Это один из основных инструментов промышленной политики. Инвесторы получают готовую инфраструктуру, налоговые и административные льготы, что снижает стоимость запуска новых производств. И инвесторы тем самым понимают, что в этом месте можно спокойно работать и ждать прибыль. Однако сами по себе льготы не гарантируют приток капитала. Инвесторы также оценивают стабильность законодательства, доступность кадров, размер рынка и предсказуемость экономической политики. Поэтому эффективность специальных экономических зон зависит не только от преференций, но и от общего инвестиционного климата страны. У Казахстана он сегодня более чем привлекательный», — говорит Денис Миролюбов.

В конечном счете задача промышленной политики — не просто увеличить объемы производства, а сформировать экономику, способную уверенно развиваться независимо от мировых цен на сырье. Именно поэтому сегодня государство делает ставку на развитие переработки, поддержку отечественных производителей и создание условий, при которых бизнес готов инвестировать в новые производства внутри страны.