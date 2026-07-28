Нацпроект МЭКС: новый этап модернизации казахстанской инфраструктуры

Энергетическая система Казахстана на протяжении многих лет сталкивалась с высокой нагрузкой на теплоэлектроцентрали и значительным износом инженерной инфраструктуры. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева страна переходит к комплексной модернизации энергетического и коммунального секторов, передает МойГород.

Национальный проект модернизации энергетического и коммунального секторов – крупнейшая программа такого масштаба за годы независимости. Только в этом году на ее реализацию направят более 1 трлн теңге. Средства пойдут на реконструкцию тепловых, электрических и водопроводных сетей, а также на обновление оборудования теплоисточников.

«Глава государства справедливо назвал происходящее самой масштабной реформой энергетического и коммунального секторов за годы независимости. Речь идет о системном обновлении инфраструктурного каркаса страны. Действия Правительства в этом направлении я оцениваю положительно. Надежная инфраструктура напрямую влияет на запуск новых производств, жилищное строительство и инвестиционную привлекательность. Бизнес не будет вкладываться в регион, где отсутствуют свободные мощности, изношены сети и сохраняется высокий риск аварий. Важно что программа переходит от планов к конкретным работам», – говорит заслуженный энергетик Казахстана, управляющий директор НПП РК «Атамекен» Жакып Хайрушев.

Первые результаты реализации Нацпроекта уже есть. 8 коммунальных предприятий и субъектов естественных монополий предприятий вышли из критической «красной» зоны. До конца года планируется вывести еще 8 объектов. Объем финансирования сферы ЖКХ в Казахстане в этом году увеличен вдвое. Для реализации проектов привлекли частные и иностранные инвестиции. Общий объем одобренных заемных средств на текущий год составляет 625 млрд теңге. Если в прошлом году отремонтировали 6,6 тыс. км инженерных сетей, то до конца года обновят еще 12 тыс. км.

Кроме того, планируется реконструировать порядка около 1,9 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения, а также реализовать 45 проектов по модернизации канализационно-очистных сооружений.

На заседании Правительства Премьер Бектенов поручил ускорить темпы модернизации и обеспечить эффективное использование выделенных денег. Необходимо своевременно заключать договоры и оффтейк-контракты, ускоренно проводить госэкспертизы и завершать ремонтные кампании строго в назначенные сроки. Не менее важно создавать новые и расширять действующие производства, внедрять цифровые инструменты для прозрачности и эффективности в сфере

«Каждый руководитель несет персональную ответственность за достижение целевых показателей Нацпроекта и своевременную реализацию всех предусмотренных мероприятий. Нужно мобилизовать все имеющиеся ресурсы. Для полноценной реализации мероприятий в 2027 году мы должны уже сейчас начать подготовительную работу. Всем акиматам регионов до 1 сентября текущего года направить соответствующие заявки по своим проектам 2027 года на электронную платформу Нацпроекта (МЭКС) и обеспечить их согласование с заинтересованными сторонами. Все конкурсные процедуры должны быть завершены до 1 декабря 2026 года», – сказал Олжас Бектенов.

Одно из важных преимуществ программы – поддержка отечественной промышленности. Реализация проекта увеличивает спрос на казахстанские строительные материалы, оборудование и комплектующие. По прогнозам, в 2026-2027 годах потребность в строительных материалах и оборудовании для реализации Нацпроекта превысит 900 млрд теңге. Значительную часть этого объёма смогут обеспечить отечественные товаропроизводители.

«Важно, что приоритетным вопросом в реализации Нацпроекта является поддержка отечественных товаропроизводителей. Это прямая цитата Премьер-министра. Конкретные задачи, которые рассматриваются на уровне Главы Правительства, позволяют рассчитывать на дальнейшее ускорение реализации проекта и более широкое вовлечение в него казахстанских товаров, работ и услуг.

Нацпроект – это трамплин для наших отечественных товаропроизводителей и источник синергетического эффекта для всей экономики. Добавленная стоимость в виде заработной платы, налогов и новых инвестиций останется внутри страны», – отметил председатель Казахстанской ассоциации энергоремонтных, проектных, инжиниринговых компаний и производителей энергетического оборудования Сергей Агафонов.

До 2029 года в Казахстане планируется снизить средний уровень износа инженерной инфраструктуры до 40% и сократить уровень аварийности на объектах на 25%. Всего в сферу ЖКХ планируется инвестировать 13 трлн теңге. Из них 6,8 трлн направят на коммунальный сектор, 6,2 трлн теңге – на развитие энергетики. Предусмотрены ремонт и модернизация 84 тыс. км инженерных сетей, строительство и модернизация 27 объектов генерации, а также вывод 70 коммунальных предприятий из кризисной зоны.

Главная задача на сегодня – сохранить высокие темпы и качество работ. В этом случае МЭКС станет не только программой обновления инфраструктуры, но и одним из ключевых инструментов развития экономики Казахстана.