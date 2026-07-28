Образование как главный капитал: почему Казахстан делает ставку не на пособия, а на возможности

Еще 10-15 назад эффективность социальной политики чаще всего оценивали по размеру пособий и объемам поддержки. Сегодня критерии меняются. О сильной социальной модели все чаще говорят там, где ребенок, независимо от доходов семьи, может получить качественное дошкольное образование, учиться в современной школе, получить помощь при особых образовательных потребностях, а затем поступить в университет мирового уровня. Именно такой подход постепенно становится основой новой социальной политики Казахстана: образование рассматривается как стратегическая инвестиция в будущее, передает МойГород.

Среди приоритетов, закрепленных в новой Конституции, особое место занимают образование, наука, культура и инновации. Причем речь идет о модели, в центре которой находится развитие человеческого капитала, – возможности учиться, создавать новое и реализовывать свой потенциал.

Эта стратегия уже получает конкретное воплощение. С начала 2026-го в Казахстане приступили к строительству 101 школы более чем на 59 тысяч ученических мест, 84 объекта планируется сдать уже до конца года. Одновременно проводится масштабная реновация 307 действующих школ. Активно развивается и дошкольное образование: за полгода создано почти 15 тысяч новых мест в детсадах, а внедрение ваучерного финансирования (выдано более миллиона целевых ваучеров) позволило почти вдвое сократить очередь.

Но развитие образования – это не только новые здания. Вопрос гораздо шире: какие возможности получает каждый ребенок и насколько справедливо распределяются ресурсы. В основе современной образовательной политики все больше укрепляется принцип равного доступа к качественному образованию – независимо от доходов семьи и места проживания.

Именно этот подход отражает позиция Премьер-министра Олжаса Бектенова, который отмечал, что бюджетные средства не должны направляться на финансирование образовательных проектов, доступных преимущественно узкому кругу семей с высоким уровнем дохода. Приоритетом должна оставаться сильная массовая школа, способная дать качественное образование каждому ребенку.

Такой подход соответствует и международной практике. Во многих странах престижные частные школы развиваются за счет собственных ресурсов, благотворительных фондов и родительского участия. При этом основной задачей публичной системы образования остается обеспечение равных стартовых возможностей для всех.

Как отмечают эксперты, именно сильная массовая школа – один из главных инструментов социальной мобильности. Когда ребенок из небольшого города или села получает доступ к современным знаниям, технологиям и квалифицированным педагогам, образование, действительно, становится социальным лифтом.

Особое внимание уделяется детям, которым требуется дополнительная поддержка. Сегодня в Казахстане проживают более 237 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Более 138 тысяч из них учатся вместе со сверстниками. По всей стране работают центры раннего вмешательства, службы психолого-педагогической поддержки, а в школах трудятся около 6,5 тысяч педагогов-ассистентов.

Старший научный сотрудник Института Башкирской энциклопедии Александр Кобыскан считает, что именно такие решения становятся одним из показателей зрелости социальной системы.

«Государство не ограничивается строительством пандусов. По всей стране работают реабилитационные организации, центры раннего вмешательства, дети получают психолого-педагогическую помощь. Это среда, в которой каждый ребенок может раскрыть свой потенциал», – отмечает эксперт. Не только инфраструктура обеспечивает равный доступ к образованию. В этом году на организацию бесплатного горячего питания направлено свыше 209 млрд тенге. Горячими обедами обеспечены 1,7 млн школьников, почти полмиллиона детей получили помощь из фонда «Всеобуч» – на покупку школьной формы, обуви и учебных принадлежностей. По мнению российского политического обозревателя, писателя и телеведущего Леонида Млечина, именно такие последовательные решения формируют у общества ощущение защищенности. «Политика президента Касым-Жомарта Токаева создает ощущение социального комфорта и надежности. Когда государство вкладывается в школы, поддерживает семьи с детьми, развивает бесплатный спорт и творчество, человек понимает: речь идет не о разовых мерах, а о системе, которая работает на будущее», – отметил Млечин.

По наблюдениям эксперта, сегодня вопросы детства в Казахстане становятся частью большой государственной повестки.

«Проблемы детей и семьи становятся частью большой политики. Главу государства волнуют безопасность детей, борьба с буллингом, поддержка ребят с особыми образовательными потребностями, обеспечение жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей и другие, защита женщин и детей от домашнего насилия. Это означает, что государство начинает активнее вмешиваться там, где нужно защитить человека. Такой подход встречается нечасто», – обратил внимание Леонид Млечин.

В последние годы в стране формируется целая система поддержки детей. Работают 20 центров психологической помощи, где уже проведено более 16 тысяч индивидуальных консультаций. В школах размещены QR-коды контакт-центра «111», а помощь с начала года получили свыше 31 тысячи детей.

Но современная образовательная политика не заканчивается школой. Вопрос гораздо масштабнее: сможет ли страна через 10-20 лет конкурировать в экономике знаний? Сегодня именно качество человеческого капитала становится одним из главных факторов экономического роста.

Проректор Казахского национального аграрного исследовательского университета, специалист в области образовательных систем и цифровой трансформации Рафис Абазов убежден, что закрепление в Конституции приоритетов образования, науки, культуры и инноваций – это не формальность, а долгосрочная стратегия развития.

«Во всем мире существует прямая связь между уровнем образования и развитием экономики. Инвестиции в человеческий капитал повышают производительность труда, стимулируют инновации, укрепляют конкурентоспособность страны и создают основу для устойчивого роста. По данным ЮНЕСКО, более 70% прироста производительности труда в развитых странах обеспечивается именно развитием человеческого капитала, а каждый дополнительный год обучения способен увеличить будущие доходы человека в среднем на 5-6%. Сегодня расходы развитых государств на образование составляют 4-6% ВВП, а инвестиции в исследования и разработки достигают 2-4% ВВП. Поэтому закрепление этих приоритетов в Конституции создает прочную основу для формирования конкурентоспособной экономики и устойчивого развития страны», – убежден эксперт.

По словам Абазова, Казахстан уже развивается в русле глобальных образовательных тенденций. Расширяется сотрудничество с зарубежными университетами, открываются филиалы ведущих мировых вузов, развивается академическая мобильность, внедряются технологии искусственного интеллекта. В рейтинге QS World University Rankings 2026 уже представлены 20 казахстанских университетов, и это историческое достижение.

«Сегодня конкурируют уже не страны с богатыми природными ресурсами, а страны, способные создавать знания и технологии. Поэтому интернационализация образования, развитие науки и подготовка специалистов для экономики будущего – это вопрос национальной конкурентоспособности. Именно образование становится главным социальным лифтом и самым надежным вложением в будущее государства», – подчеркнул Рафис Абазов.

Инвестиции в школы, университеты, науку и развитие человеческого капитала становятся не просто расходами бюджета, а вложением в конкурентоспособность страны на десятилетия вперед. В мире, где главным ресурсом становятся знания, образование становится самым надежным капиталом будущего.