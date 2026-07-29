Почему в Атырау массово выключают свет и при чём здесь новые ЖК?

На расширенном совещании под председательством акима Атырауской области Болата Акчулакова обсудили перебои с электроснабжением. Как выяснилось, за первые семь месяцев 2026 года от жителей региона поступило более 40 тысяч жалоб. Чаще всего на отсутствие света жалуются жители микрорайонов Таскала, Нурсая, Балыкшы, Жулдыз и микрорайона Атырау.
Как сообщил главный инспектор аппарата акима области Инамат Хайдаров, одна из главных проблем - самовольное подключение к сетям новых частных ЖК, что постоянно приводит к авариям. Кроме того, горожане массово жалуются на ТОО "Атырау Жарык". Во время отключений дозвониться в диспетчерскую службу практически невозможно, а реакции на заявки приходится ждать долго.
В свою очередь директор ТОО "Атырау Жарык" Мейрбек Губашев пояснил, что предприятие обслуживает более 200 тысяч абонентов и сейчас ведет ремонтные работы. Однако главной причиной веерных отключений остаются внешние ограничения системы САОН (автоматика защиты), которая находится на балансе АО «KEGOC». Из-за дефицита электроэнергии автоматика регулярно "рубит" линии, питающие левобережную часть Атырау, где расположены более 6 тысяч домов и почти тысяча предприятий.
Ситуацию усугубляют частные ЖК с поврежденными резервными кабелями, свыше 3,3 тысячи потребителей с частными трансформаторами, которые не готовят технику к зиме, и бесхозные электросети.
Представитель АО "KEGOC" Бауыржан Багитов добавил, что регион испытывает острый дефицит мощностей при высоком уровне потребления - 1 154 МВт. Наложился целый комплекс проблем: аварийные ремонты на "МАЭК" и ПГТЭС "Karabatan Utility Solutions", аномальная жара и падение уровня воды в реке Жайык (Урал), из-за чего станции снизили выработку. Чтобы не допустить масштабного блэкаута из-за перегрузки линий со стороны России, автоматика вынужденно отключает свет.
Решить проблему полностью планируют только к 2027 году, когда построят крупную ЛЭП-500 кВ "Карабатан-Улке", которая соединит Западный Казахстан с Единой энергосистемой страны.
Болат Акчулаков заявил, что берет вопрос электроснабжения под личный контроль, а персональную ответственность несут аким Атырау и профильный замглавы области.
Глава региона поручил усилить работу аварийных бригад и навести порядок в диспетчерской службе "Атырау Жарык" для нормальной обратной связи с горожанами, взять на особый контроль проблемные микрорайоны и заставить владельцев частных сетей готовиться к зиме и зучить возможность перевода воздушных линий электропередачи под землю (в кабельные сети).