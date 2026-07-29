Почему в Атырау массово выключают свет и при чём здесь новые ЖК?

За первые семь месяцев 2026 года от жителей региона поступило более 40 тысяч жалоб.

На расширенном совещании под председательством акима Атырауской области Болата Акчулакова обсудили перебои с электроснабжением. Как выяснилось, за первые семь месяцев 2026 года от жителей региона поступило более 40 тысяч жалоб. Чаще всего на отсутствие света жалуются жители микрорайонов Таскала, Нурсая, Балыкшы, Жулдыз и микрорайона Атырау.

Как сообщил главный инспектор аппарата акима области Инамат Хайдаров, одна из главных проблем - самовольное подключение к сетям новых частных ЖК, что постоянно приводит к авариям. Кроме того, горожане массово жалуются на ТОО "Атырау Жарык". Во время отключений дозвониться в диспетчерскую службу практически невозможно, а реакции на заявки приходится ждать долго.

В свою очередь директор ТОО "Атырау Жарык" Мейрбек Губашев пояснил, что предприятие обслуживает более 200 тысяч абонентов и сейчас ведет ремонтные работы. Однако главной причиной веерных отключений остаются внешние ограничения системы САОН (автоматика защиты), которая находится на балансе АО «KEGOC». Из-за дефицита электроэнергии автоматика регулярно "рубит" линии, питающие левобережную часть Атырау, где расположены более 6 тысяч домов и почти тысяча предприятий.

Ситуацию усугубляют частные ЖК с поврежденными резервными кабелями, свыше 3,3 тысячи потребителей с частными трансформаторами, которые не готовят технику к зиме, и бесхозные электросети.

Представитель АО "KEGOC" Бауыржан Багитов добавил, что регион испытывает острый дефицит мощностей при высоком уровне потребления - 1 154 МВт. Наложился целый комплекс проблем: аварийные ремонты на "МАЭК" и ПГТЭС "Karabatan Utility Solutions", аномальная жара и падение уровня воды в реке Жайык (Урал), из-за чего станции снизили выработку. Чтобы не допустить масштабного блэкаута из-за перегрузки линий со стороны России, автоматика вынужденно отключает свет.

Решить проблему полностью планируют только к 2027 году, когда построят крупную ЛЭП-500 кВ "Карабатан-Улке", которая соединит Западный Казахстан с Единой энергосистемой страны.

Болат Акчулаков заявил, что берет вопрос электроснабжения под личный контроль, а персональную ответственность несут аким Атырау и профильный замглавы области.

Глава региона поручил усилить работу аварийных бригад и навести порядок в диспетчерской службе "Атырау Жарык" для нормальной обратной связи с горожанами, взять на особый контроль проблемные микрорайоны и заставить владельцев частных сетей готовиться к зиме и зучить возможность перевода воздушных линий электропередачи под землю (в кабельные сети).