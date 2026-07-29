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Социум

Тосковал по дому: разыскиваемого в Казахстане солдата-срочника задержали

Его задержали в 20 км от Усть-Каменогорска.
Варвара Тыщенко
Тосковал по дому: разыскиваемого в Казахстане солдата-срочника задержали
Фото: instagram.com/military_police_kz

В Восточно-Казахстанской области задержали рядового, который ранее самовольно покинул место службы в Усть-Каменогорском гарнизоне. Солдату удалось отойти от областного центра на 20 километров, сообщает Главное управление военной полиции Вооруженных сил РК.

Сейчас военнослужащего доставили в отдел военной полиции, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка для установления всех деталей произошедшего.

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- По предварительной информации, причиной самовольного оставления места несения службы стала тоска по дому. В ходе разбирательства военнослужащий сообщил, что фактов неуставных взаимоотношений, а также превышения должностных полномочий со стороны командиров и сослуживцев не было, - прокомментировали в Главном управлении военной полиции ВС РК.

Напомним, сбежавшего солдата-срочника Мархана Айкына Ерланулы разыскивали с 23 июля 2026 года. В ведомстве подчеркнули, что оружия при себе у рядового не было.

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