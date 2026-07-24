«Әділет» запускает крупнейший региональный этап своей кампании

Партия "Әділет" запустила мобильные караваны, которые в течение 29 дней посетят более 100 городов, районных центров и сел Казахстана.

Для проведения региональной кампании сформированы шесть мобильных команд. Им предстоит проехать более 14 тысяч километров и охватить все 17 областей страны.

В проекте участвуют около 200 человек - кандидаты в депутаты Курултая, доверенные лица, эксперты и активисты партии.

Основными темами встреч станут развитие региональной экономики, повышение доходов населения, цифровизация, качество государственных услуг, поддержка предпринимательства и инициативы жителей.

Как сообщили организаторы, ожидается, что участниками встреч станут более 10 тысяч казахстанцев.

23 июля партия официально открыла Республиканский предвыборный штаб, после чего приступила к активной фазе избирательной кампании. Региональные поездки стали следующим этапом работы с избирателями.

Напомним, 23 июля в Астане состоялось официальное открытие Республиканского предвыборного штаба партии «Əділет», ознаменовавшее полноценный вход партии в избирательную кампанию по выборам депутатов Курултая. По всей республике развернута масштабная инфраструктура: задействованы 20 региональных и 226 территориальных штабов, а также около 30 тысяч доверенных лиц.

Партийцы идут на выборы с предвыборной программой "Əділеттіболашақ үшін", основанной на принципах обновленной Конституции РК. Документ содержит семь стратегических целей и десять ключевых направлений государственной политики, рассчитанных до 2031 года.

Подробный текст предвыборной программы читайте на сайте партии "Əділет".

Изготовлено: Пресс-служба партии "Əділет". Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Əділет". Заказчик: Минжасаров Н.Т.