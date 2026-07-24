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Социум

В Уральске 12 медиков попались на уловки интернет-мошенников

Полицейские провели профилактическую лекцию для сотрудников городской больницы.
Арайлым Усербаева
В Уральске 12 медиков попались на уловки интернет-мошенников
Иллюстративное фото из архива "МГ"

С начала года около двенадцати работников медицинской сферы в Уральске стали жертвами киберпреступников. В связи с этим сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП ЗКО навестили медиков многопрофильной городской больницы. Полицейские провели для врачей и медперсонала лекцию на тему "Новые схемы интернет-мошенничеств и ответственность за дропперство".

Стражи порядка подробно рассказали о самых ходовых схемах обмана и приемах социальной инженерии, которые злоумышленники используют, чтобы втереться в доверие к гражданам.

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Отдельный блок встречи посвятили теме дропперства. Медикам напомнили, что передача своих банковских карт, счетов или реквизитов третьим лицам для проведения сомнительных финансовых операций влечет за собой строгую уголовную ответственность.

В завершение встречи сотрудники полиции призвали медработников быть бдительными: не передавать посторонним персональные и банковские данные, не называть SMS-коды и не сообщать пароли от мобильных приложений банков.

мошенничество медики киберполиция

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