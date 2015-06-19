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Социум

Адмполиция ЗКО оштрафовала водителей автобусов за проезд на красный свет

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. - Автобус маршрута №12 с номером «KZ 853 07 ACA» принадлежит ТОО "Уралавтотранс" и 30 «Д» с госномером «KZ 522 AB 07» - ТОО "Уралтехсервис", - сообщили в УАП ДВД ЗКО. - Водители обоих маршрутных автобусов привлечены к административной ответственности за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора по статье 599 ч.1 КоАП РК и оштрафованы на 10 МРП (19 820 тенге). Напомним, 16 июня в редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, записанное с видеорегистратора. На нем видно, как на пересеч
gorod
Адмполиция ЗКО оштрафовала водителей автобусов за проезд на красный свет
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО.
bus
bus
 - Автобус маршрута №12 с номером «KZ 853 07 ACA» принадлежит ТОО "Уралавтотранс" и 30 «Д» с госномером «KZ 522 AB 07» - ТОО "Уралтехсервис", - сообщили в УАП ДВД ЗКО. - Водители обоих маршрутных автобусов привлечены к административной ответственности за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора по статье 599 ч.1 КоАП РК и оштрафованы на 10 МРП (19 820 тенге). Напомним, 16 июня в редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, записанное с видеорегистратора. На нем видно, как на пересечении улиц Мухита и Ихсанова два маршрутных автобуса - №12 с номером «KZ 853 07 ACA» и 30 «Д», с госномером «KZ 522 AB 07», сворачивают с улицы Мухита на Ихсанова. Совершают маневры оба водителя с явным нарушением - во время поворота на светофоре горел красный свет, да и поворачивали вправо они с крайнего левого ряда. LnFAggM-52w
нарушение штраф автобус

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