Адмполиция ЗКО оштрафовала водителей автобусов за проезд на красный свет

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. - Автобус маршрута №12 с номером «KZ 853 07 ACA» принадлежит ТОО "Уралавтотранс" и 30 «Д» с госномером «KZ 522 AB 07» - ТОО "Уралтехсервис", - сообщили в УАП ДВД ЗКО. - Водители обоих маршрутных автобусов привлечены к административной ответственности за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора по статье 599 ч.1 КоАП РК и оштрафованы на 10 МРП (19 820 тенге). Напомним, 16 июня в редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, записанное с видеорегистратора. На нем видно, как на пересеч