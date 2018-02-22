Адвокат Аслана Джакупова попросила освободить его из-под стражи

В суде по делу экс-министра национальной экономики в прениях сторон выступили защитники подсудимого Аслана Джакупова, сообщает Tengrinews.kz. Фото из архива "МГ" Сын депутата Мажилиса Парламента Кабибуллы Джакупова являлся ранее заместителем председателя правления АО "Байтерек DEVELOPMENT". В ноябре 2016 года он был задержан по факту получения взятки по эпизоду дела о строительстве арендного жилья по программе "Нурлы жол". В суде один из адвокатов Аслана Джакупова сообщила, что, согласно обвинительному акту, их подзащитный был вовлечен в созданную другими лицами схему по получению взяток. - Дж