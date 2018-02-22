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Социум

Адвокат Аслана Джакупова попросила освободить его из-под стражи

В суде по делу экс-министра национальной экономики в прениях сторон выступили защитники подсудимого Аслана Джакупова, сообщает Tengrinews.kz. Фото из архива "МГ" Сын депутата Мажилиса Парламента Кабибуллы Джакупова являлся ранее заместителем председателя правления АО "Байтерек DEVELOPMENT". В ноябре 2016 года он был задержан по факту получения взятки по эпизоду дела о строительстве арендного жилья по программе "Нурлы жол". В суде один из адвокатов Аслана Джакупова сообщила, что, согласно обвинительному акту, их подзащитный был вовлечен в созданную другими лицами схему по получению взяток. - Дж
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Адвокат Аслана Джакупова попросила освободить его из-под стражи
В суде по делу экс-министра национальной экономики в прениях сторон выступили защитники подсудимого Аслана Джакупова, сообщает Tengrinews.kz.
Фото из архива "МГ" Сын депутата Мажилиса Парламента Кабибуллы Джакупова являлся ранее заместителем председателя правления АО "Байтерек DEVELOPMENT". В ноябре 2016 года он был задержан по факту получения взятки по эпизоду дела о строительстве арендного жилья по программе "Нурлы жол". В суде один из адвокатов Аслана Джакупова сообщила, что, согласно обвинительному акту, их подзащитный был вовлечен в созданную другими лицами схему по получению взяток. - Джакупов не создавал схемы и даже не принимал участия в ее создании. Джакупов никогда не принимал никаких решений по этому поводу и никогда не руководил чьими-то действиями. Он не определял проценты взяток, причитающиеся каждому из подсудимых, не определял свою и чью-то долю. Во всех трех эпизодах просто брал то, что ему приносили Анарбай и Айтимбетов (подсудимые - прим. автора) и никогда не задавал лишних вопросов. Роль его второстепенная, степень участия незначительная. Джакупов поддался соблазну, не смог устоять перед заманчивым предложением и, как сказал подсудимый Бишимбаев, "будучи из хорошей семьи", после задержания раскаялся в содеянном", - обратилась к суду адвокат Джакупова Галина Алимгожина. Она отметила, что Аслан Джакупов признал свою вину в полном объеме еще в ноябре 2016 года. - По всем трем эпизодам ни разу почти за полтора года не изменил своих показаний. Все показания согласуются, дополняются с показаниями других подсудимых. (…) На протяжении всего процесса сторона защиты и сам Джакупов были согласны с ходом расследования и рассмотрения дела судом, не имея никаких возражений. В одном согласиться с мнением прокуроров не могу - с мнением гособвинителей о запрошенной моему подзащитному мере наказания сроком два года и шесть месяцев лишения свободы. Считаю ее несоразмерно строгой. Чем руководствовались гособвинители, запрашивая одинаковую меру наказания подсудимому, стоявшему у истоков создания преступной схемы, практически руководившему ею, обвиняющемуся по большему количеству эпизодов, и моему подзащитному Джакупову?" - отметила адвокат Алимгожина. Ранее в суде Аслан Джакупов сообщил, как, по его словам, попал в преступную схему. - Где-то летом Бахыт Калмурзаевич Жаксыбаев (экс-председатель правления АО "Байтерек DEVELOPMENT" - прим. автора) позвал меня в кабинет, мы прошли в ванную комнату и он мне сказал: "Я с Бишимбаевым согласовал, что мы тебя берем в "тему", начинай работать". (...) Я уже понял, что эта схема отлаженная, работает и работала до моего прихода", - рассказал ранее суду Аслан Джакупов. - После задержания мой подзащитный не осмелился на протяжении девяти месяцев практически общаться с отцом, понимая, насколько отец зол на него за совершенное. Материнскому горю, конечно, нет предела. Джакупов - человек взрослый и будет отвечать за то, что он совершил, но просто хотелось бы, чтобы вы знали, ваша честь, насколько, несмотря на то, что в зал судебного заседания родители не приходят, очень переживают о том, что произошло. Строгое родительское слово для Джакупова значит очень много, - обратилась к суду адвокат Джакупова Галина Алимгожина. Выступая в суде в прениях, адвокаты подсудимого просили освободить его от уголовной ответственности. - На основании изложенного, статья 65 УК РК дает мне право просить вас освободить Джакупова Аслана Кабибуллиновича от наказания и освободить из зала суда из-под стражи, в связи с тем, что, я считаю, мера, проведенная им в изоляции, достаточна для исправления и перевоспитания его как личности, - заявила адвокат Алимгожина.

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