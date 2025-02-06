Адвокат рассказал о «приключениях» Бишимбаева в колонии

Адвокат Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов рассказал о нарушении осужденного экс-министра в колонии и объяснил, почему тот подал иск в суд, передает Tengrinews.kz.

Накануне в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) рассказали, что Куандык Бишимбаев обратился с иском в суд. Поводом для этого послужило то, что администрация учреждения не дает ему поощрения. В КУИС заявили, что поощрений не было, потому что у Бишимбаева есть одно нарушение.

Ерлан Газымжанов рассказал, что по правилам уголовно-исполнительной системы, с момента прибытия осужденного в течение трех месяцев он должен находиться под наблюдением. В этот период осужденному не дают поощрений. Куандык Бишимбаев прибыл в колонию в Степногорске 18 июля. 18 октября срок наблюдения за ним истек, однако поощрений так и не последовало.

– По истечении трех месяцев, когда он уже изучен, они (администрация исправительного учреждения - прим.) должны давать оценку его поведению. И давать соответствующие поощрения. Было два мероприятия воспитательного характера. Первое было посвящено Дню Конституции, второе - 100-летию Рахимжана Кошкарбаева. В обоих мероприятиях Куандык принял активное участие. На День Конституции он играл в шахматы, соревнования там устроили, первое место занял. На столетии Кошкарбаева он рассказывал осужденным о жизни Кошкарбаева, кто он такой, чем прославился. Соответственно, он вел себя хорошо, - сообщил Ерлан Газымжанов.

Несмотря на «хорошее» поведение Бишимбаева, адвокат заявил, что в учреждении его никак не отметили. По мнению Газымжанова, к его подзащитному относятся предвзято.

– Я лично отправлял адвокатский запрос - по какой причине не дали поощрение Бишимбаеву. Учреждение ответило, что он мало изучен. По мероприятию с Рахимжаном Кошкарбаевым они утверждают, якобы Бишимбаев не выступал перед осужденными, что является явной ложью. В судебном заседании в Степногорске один из начальников отряда подтвердил, что он действительно выступал, - добавил адвокат.

По словам Ерлана Газымжанова, другие осужденные, которые прибыли в колонию позже Бишимбаева, уже получили поощрения. Поэтому с 18 октября со стороны осужденного экс-министра начались обжалования. А в декабре за ним зафиксировали нарушение.

– Бишимбаев ночью встал, кажется, он принимал лекарство, потому что у него болел зуб. Ему надо было пойти в столовую и там принять лекарство, водой запить. Он ждал, пока лекарство подействует, и читал какую-то книгу. И якобы из-за этого с ним провели профилактическую беседу. Куандык утверждает, что всю ночь в помещении, где отбывают наказание осужденные, все свободно перемещаются: кто-то - в туалет, кто-то - воды попить, кто-то вообще не спит. Учреждение никаких мер не принимает к другим осужденным, однако после того, как начались обжалования с нашей стороны, они посчитали это за нарушение и провели профилактическую беседу, - рассказал защитник экс-министра.

3 февраля в Степногорском городском суде состоялось заседание по иску Куандыка Бишимбаева. Сторона попыталась обжаловать «несправедливое отношение» - почему по истечении трех месяцев к осужденному не применялись поощрения. Однако суд принял сторону учреждения. Такое решение Бишимбаев и его защитник также намерены обжаловать, но апелляцию они пока не подали.

– У нас основная претензия в том, что к нему не одинаково относятся (не так, как к остальным осужденным - прим.). Конечно, можно сказать, что поощрения и оценка поведения - это более-менее субъективная точка зрения... - заключил Ерлан Газымжанов.

Адвокат добавил, что Бишимбаев хотел бы больше видеться с пожилыми родителями. Отметим, что по закону в колонии максимальной безопасности положено четыре краткосрочных (2 часа) и одно длительное (2 суток) свидание в течение года. При этом адвокат может прийти к осужденному в любое время.

Напомним: экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отбывает наказание в учреждении № 5 по адресу: Акмолинская область, город Степногорск, промзона 7, здание 14 А.

Напомним, 13 мая этого года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. Его брат Бахытжан Байжанов признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.