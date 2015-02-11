Аэропорт Уральска отказывает принимать самолет авиакомпании «Эйр Астана», передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. ©Tengrinews.kz ©Tengrinews.kz Рейс KC881 по направлению Алматы — Уральск не смог вылететь согласно расписанию в 15.40, так как в пункте назначения самолету было отказано в посадке. Авиакомпания «Эйр Астана» получила телеграмму от аэропорта Уральска о том, что там не принимаются воздушные суда массой более 46 тонн. В терминале аэропорта Алматы вылета ожидают 96 пассажиров. Ранее сообщалось, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Уральска непригодна для использования в зимнее время. Об этом рассказал владелец воздушной гавани. Он отметил, что на покрытии имеются трещины и выбоины, а в целях долгосрочной эксплуатации полосы ее нельзя обрабатывать противообледенительной жидкостью в течение двух лет. Позже в Комитете гражданской авиации сообщили, что аэропорт Уральска, в частности, взлетно-посадочная полоса, будет приведен в нормальное состояние в ближайшее время, силами подрядной организации. По мнению руководства, собственник аэропорта не проявляет желания ремонтировать полосу. При этом глава комитета Бекен Сейдахметов заверил, что трещины на покрытии на безопасность полетов не влияют. Позже из Уральска пришла вторая телеграмма, в которой сообщалось, что воздушная гавань согласна принять самолет без ограничений на его массу. При этом там отметили, что разрешение дано только на 11 февраля. Пассажиры вылетели из аэропорта Алматы в 17.14.