Основной целью поездки народного избранника – посмотреть, какие есть возможности и перспективы у местных предприятий агросектора. - Побывали на ТОО «Белес-Агро», перерабатывающем зерно, здесь работает более 120 человек. Это крупное предприятие, само себя обеспечивающее, имеющее 35 тысяч га земли. Не только занимаются производством муки, есть и глубокая переработка, и хозяйство свое имеется. Считаю, что это одно из самых перспективных предприятий агросектора в Казахстане. Мы, депутаты, посещаем по мере возможности все районы разных областей страны, и берем на заметку трудности, с которыми сталкиваются сельчане. Узнаем пожелания, выслушиваем просьбы. Некоторые вопросы можно разрешить на законодательном уровне, иные - на уровне правительства. Одновременно народные избранники отслеживают, как работают на местах принятые или законопроекты, - сообщил депутат Мажилиса Сакен Канибеков. Всего за год было рассмотрено 80 законопроектов, из них 79 подписаны президентом. Мажилисмены мониторят, как осуществляются эти законопроекты на местах. К примеру, по выделенным субсидиям – все ли агропредприятия получают. Сакен Канибеков также отметил, что на западноказахстанском предприятии нет проблем с сырьем, а это один из первых вопросов для многих казахстанских предприятий. - Мельницу мы запустили в 2009 году, работаем в непрерывном режиме. В год перерабатываем 40 тонн зерна и выпускаем 36 тонн муки. Мука высокого качества, экспорт идет в Узбекистан, Туркмению, Молдавию и в Россию, около 65-70% муки отправляем за пределы Казахстана. В последнее время активно закупает Москва. Работают на предприятии 120 человек, средняя заработная плата составляет 110 тыс. тенге, - рассказал исполнительный директор ТОО «Белес-Агро» Касым Искаков.