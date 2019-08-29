Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство труда и социальной защиты РК составило списки казахстанцев, которым погасят долги по потребительским кредитам за счёт государства. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова. - Министерство совместно с другими уполномоченными органами провело сверку баз данных, определило персональные данные людей, которые попадают под указ. В кредитное бюро мы передали сведения более чем на 2,2 млн человек. Это количество определено, списки переданы. Далее кредитное бюро провело сверку с банками второго уровня, определило наличие кредитов у этих людей, – сказала Светлана Жакупова. Она отметила, что Фонд проблемных кредитов и банки второго уровня определили около 507 тысяч человек, кредиты которых погасят за счёт государства. - Деньги перечислены банкам и микрофинансовым организациям, и в ближайшее время ожидается погашение задолженности. До 5 сентября банки и МФО уведомят заёмщиков, соответствующих критериям, приведённым в указе, о погашении их задолженности. Для погашения задолженности гражданам не требуется обращаться в банки и МФО, все работы кредитные организации выполнят самостоятельно, – добавила вице-министр. 26 июня президент Казахстана поручил Правительству и Нацбанку принять беспрецедентные меры – списать долги по беззалоговым потребительским кредитам социально уязвимым слоям населения. Остальным казахстанцам – простить пеню и штрафы по кредиторской задолженности. Правительству Республики Казахстан в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам на следующих условиях: должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия; общая задолженность по займу не превышает 3 000 000 тенге по состоянию на 1 июня 2019 года; размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 000 тенге на одного заёмщика.